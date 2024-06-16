«Факел» объявил о выходе команды из отпуска и начале подготовки к новому сезону РПЛ

Воронежский «Факел» сообщил, что у команды закончился отпуск после прошлого сезона РПЛ, и она начинает подготовку к следующему сезону первенства. Об этом информирует телеграм-канал клуба.

«Друзья — ЧУДЕСная новость

Наши парни вышли из отпуска!

Сегодня сине-белые собрались в Воронеже, где будет проходить подготовка к новому сезону.

Встречайте первую тройку игроков», — указано в заявлении клуба.

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги «Факел» завершил на 11-м месте, набрав 32 очка. Команда по ходу сезона два раза поменяла главного тренера. С 26-го тура РПЛ сезона-2023/2024 её возглавляет Игорь Геннадьевич Черевченко. Чемпионом России сезона-2023/2024 стал санкт-петербургский «Зенит», который набрал 57 очков за 30 матчей.