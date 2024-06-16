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Карвахаль — об игре Ямаля с Хорватией: он несколько раз прошёл на дриблинге Гвардиола

Карвахаль — об игре Ямаля с Хорватией: он несколько раз прошёл на дриблинге Гвардиола
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Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался об игре 16-летнего каталонца Ламина Ямаля в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (3:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Ямаль был очень хорош, потому что он несколько раз прошёл на дриблинге Йошку Гвардиола», — приводит слова Карвахаля Barca News.

Отметим, Ямаль сделал голевую передачу на Карвахаля на 45-й минуте и стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионатов Европы, а также совершил три удачных попытки пройти игроков соперников на дриблинге. Напомним, испанскому футболисту на момент результативной передачи было 16 лет и 338 дней.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. По итогам матчей 1-го тура Испания располагается на первой строчке, на второй позиции — Италия. Проигравшие первые игры Албания и Хорватия находятся на третьем и четвёртом месте соответственно.

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