Юрий Сёмин прокомментировал возможный трансфер Максима Глушенкова из «Локо» в «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе нападающего железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Зенит» хорошо работает на трансферном рынке. Без сомнения, клуб приобретает футболистов, которые хорошо проявили себя либо в нашем чемпионате, либо на международном уровне. Их селекционная служба работает на высоком уровне. И Семак берёт только игроков, которые ему пригодятся», — приводит слова Семина Metaratings.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о переходе Максима Глушенкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к петербургскому клубу. В ближайшее время полузащитник подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.