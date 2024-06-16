Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Саутгейт назвал сильные стороны Сербии перед матчем на Евро-2024

Тренер сборной Англии Саутгейт назвал сильные стороны Сербии перед матчем на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал сильные стороны национальной команды Сербии перед матчем на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень сложно. У них хорошие индивидуальные игроки и фантастический коллективный дух. Мы знаем, что это трудная дебютная игра для нас, и мы должны сыграть как можно лучше», чтобы выиграть матч. У Драгана Стойковича есть разные варианты, мы знаем, что они могут играть разными схемами, а нападающие, которые у них есть, могут создать проблемы любой команде. У них устоявшийся стиль игры. Нам нужно уметь справляться со своими сильными сторонами и пытаться использовать слабости соперника», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Англии и Сербии состоится 16 июня.

Материалы по теме
Сербия — Англия. Кейну и Беллингему придётся попотеть
Сербия — Англия. Кейну и Беллингему придётся попотеть

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android