Тренер сборной Англии Саутгейт назвал сильные стороны Сербии перед матчем на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал сильные стороны национальной команды Сербии перед матчем на Евро-2024.

«Очень сложно. У них хорошие индивидуальные игроки и фантастический коллективный дух. Мы знаем, что это трудная дебютная игра для нас, и мы должны сыграть как можно лучше», чтобы выиграть матч. У Драгана Стойковича есть разные варианты, мы знаем, что они могут играть разными схемами, а нападающие, которые у них есть, могут создать проблемы любой команде. У них устоявшийся стиль игры. Нам нужно уметь справляться со своими сильными сторонами и пытаться использовать слабости соперника», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Англии и Сербии состоится 16 июня.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: