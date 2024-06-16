Хавбек Италии Барелла высказался о влиянии на игру пропущенного гола на 23-й секунде

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Италии Николо Барелла высказался о победе сборной Италии в матче 1-го тура чемпионата Европы с Албанией (2:1). Напомним, в этом матче Барелла забил победный гол итальянцев.

«Это было странное начало. Гол, пропущенный на 23-й секунде, мог серьёзно навредить нам психологически, но мы очень хотели победить. Приятно, что мы начали турнир с нужного результата. Я рад, что смог сыграть, несмотря на сомнения из-за травмы. Было трудно, когда у меня не было возможности тренироваться, но тренерский штаб и товарищи по команде поддерживали меня. Я хотел отблагодарить их за это», – приводит слова Бареллы Sky Sport Italia.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

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