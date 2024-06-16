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«Мы могли вырвать ничью». Тренер Албании высказался о поражении в матче с Италией

«Мы могли вырвать ничью». Тренер Албании высказался о поражении в матче с Италией
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Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата Европы с Италией (1:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

«Для нас это второй чемпионат Европы в истории сборной Албании. Непросто играть, когда в первом матче вы встречаетесь с очень сильной Италией. Но мы молодцы, что оставались в игре, могли бы даже вырвать ничью, но остановить розыгрыши Бареллы и Жоржиньо действительно сложно.

Мы готовили игру таким образом, чтобы опустить линию обороны и затем контратаковать. Во втором тайме было лучше», – приводит слова Силвиньо Sky Sport Italia.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

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