Аршавин считает, что Родри должны были удалять в эпизоде с пенальти в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о спорном моменте в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Хорватии (3:0).

«Честно говоря, у меня много вопросов по этому эпизоду. Я не уверен, что был фол, это раз. Но если ты ставишь фол, то это явная возможность лишения гола. Я не понимаю… пустые ворота, человек стоит в шести с половиной метрах, как ты (судья. — Прим. «Чемпионата») не показываешь красную карточку?

Если ты так категоричен к Перишичу, что он забежал рано в штрафную, то давай придираться к вратарю — у него ноги не на линии. Поэтому в целом, я бы дал красную карточку и гол бы засчитал», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, На 78-й минуте голкипер сборной Испании Унаи Симон при выносе от своих ворот попал в хорватского хавбека Ловро Майера, после чего мяч отскочил к форварду Бруно Петковичу, который оказался перед пустыми воротами, после чего капитан испанцев Родри сфолил, за что получил жёлтую карточку.

Отметим, Симон отбил удар Петковича с пенальти, однако хорват забил мяч с добивания, который позже был отменён VAR, из-за того, что хавбек Иван Перишич рано забежал в штрафную во время исполнения удара.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. По итогам матчей 1-го тура Испания располагается на первой строчке, на второй позиции — Италия. Проигравшие первые игры Албания и Хорватия, находятся на третьем и четвёртом месте соответственно.

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