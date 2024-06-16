«Интер Майами» вдевятером вырвал победу в матче с «Филадельфией Юнион»

Завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимал «Интер Майами». Встреча прошла Честере на стадионе «Субару Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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За «Филадельфию Юнион» забил Микаэль Уре. В составе гостей отличились Юлиан Грессель и Лео Афонсо. Отметим, что «Интер Майами» забил победный гол, играя вдевятером. На 69-й минуте в составе гостей был удалён Давид Руис, а на 84-й минуте поле покинул Томас Авилес.

Победный гол «Интер Майами» забил на четвёртой добавленной минуте. В этой встрече не принимали участие нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет с «Коламбус Крю», а «Филадельфия Юнион» проведёт матч с «Цинциннати».

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