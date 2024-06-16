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Спаллетти стал самым возрастным тренером в истории сборной Италии на чемпионатах Европы

Спаллетти стал самым возрастным тренером в истории сборной Италии на чемпионатах Европы
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Закончился матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1. Таким образом, главный тренер национальной команды Италии Лучано Спаллетти в возрасте 65 лет и 100 дней стал самым возрастным итальянским коучем в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

По информации источника, Спаллетти побил рекорд, принадлежавший Джованни Трапаттони, который руководил сборной Италии на Евро-2004 в возрасте 65 лет и 97 дней.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

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