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Рафинья ответил Роналдиньо после его слов о бойкоте матчей сборной Бразилии

Рафинья ответил Роналдиньо после его слов о бойкоте матчей сборной Бразилии
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Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья отреагировал на слова Роналдиньо, который заявил, что не будет смотреть матчи сборной на Кубке Америки.

«Это было неожиданностью не только для меня, но и для всех. Он никогда раньше не делал подобных заявлений. Он всегда оказывал поддержку. Это удивило многих людей. Я считаю его кумиром, эталоном, да и для всех остальных в команде тоже. Все смотрят на него как на эталон. Для нас это был удар. Мы не согласны, я не согласен.

Я третий год в сборной, и всё, что я вижу здесь, — это преданность делу, желание и гордость за то, что ношу эту футболку. Я не согласен с тем, что было сказано о том, что обычные игроки носят эту футболку. Я совершенно не согласен. У каждого здесь есть качество и заслуга, позволяющие носить эту футболку», — приводит слова Рафиньи 365scores.

На групповом этапе Кубка Америки сборная Бразилии сыграет с Коста-Рикой (25 июня), Парагваем (29 июня) и Колумбией (3 июля).

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