Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» объявила о назначении и.о. главного тренера

«Алания» объявила о назначении и.о. главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный телеграм-канал владикавказской «Алании» сообщил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Сослана Бетеева. Специалист работает в системе клуба с 2021 года и в 2023 году возглавил выступающую в дивизионе Б Второй лиги «Аланию-2».

Сообщается, что в тренерский штаб Бетеева также войдут Руслан Алборов, Виталий Хапсаев и тренер по физподготовке Сергей Клушанцев. Алан Дзуцев продолжит работу в должности тренера вратарей.

Ранее стало известно, что возглавивший «Аланию» в декабре 2023 года Евгений Калешин покинул клуб. Под его руководством «Алания» провела 14 официальных матчей, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда завершила сезон Первой лиги на восьмом месте, набрав 49 очков в 34 матчах.

Материалы по теме
Валерий Газзаев раскритиковал кадровую политику «Алании»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android