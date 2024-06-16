«Алания» объявила о назначении и.о. главного тренера

Официальный телеграм-канал владикавказской «Алании» сообщил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Сослана Бетеева. Специалист работает в системе клуба с 2021 года и в 2023 году возглавил выступающую в дивизионе Б Второй лиги «Аланию-2».

Сообщается, что в тренерский штаб Бетеева также войдут Руслан Алборов, Виталий Хапсаев и тренер по физподготовке Сергей Клушанцев. Алан Дзуцев продолжит работу в должности тренера вратарей.

Ранее стало известно, что возглавивший «Аланию» в декабре 2023 года Евгений Калешин покинул клуб. Под его руководством «Алания» провела 14 официальных матчей, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда завершила сезон Первой лиги на восьмом месте, набрав 49 очков в 34 матчах.