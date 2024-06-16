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Гол Джона Кордобы помог сборной Колумбии крупно обыграть Боливию

Гол Джона Кордобы помог сборной Колумбии крупно обыграть Боливию
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В ночь с 15 на 16 июня мск на поле стадиона «Рентшлер Филд» в Ист Хартфорде (США, штат Коннектикут) завершился товарищеский матч между национальными командами Колумбии и Боливии. Победа с крупным счётом 3:0 осталась за колумбийцами.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
16 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Арьяс – 5'     2:0 Кордоба – 25'     3:0 Диас – 41'    
Удаления: Муньос – 68' / Меначо – 68'

На пятой минуте встречи счёт открыл игрок сборной Колумбии Джон Арьяс. На 25-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удвоил преимущество колумбийцев, воспользовавшись передачей Луиса Диаса. На 41-й минуте отличился уже сам Диас, который довёл счёт до крупного. Во втором тайме зрители забитых голов не увидели. На 68-й минуте прямые красные карточки за неспортивное поведение получили игроки обеих команд — колумбиец Даниэль Муньос и Сесар Меначо из сборной Боливии.

31-летний форвард «Краснодара» Джон Кордоба вышел в стартовом составе сборной Колумбии, отметился забитым голом в первом тайме и был заменён в перерыве матча.

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