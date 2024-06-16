Дркушич: если бы не верил в плей-офф Словении на Евро — не стал бы футболистом

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич ответил на вопрос о задачах словенцев на чемпионате Европы — 2024.

«Не знаю, какая задача будет, мы не хотим сами себе создавать давление. Знаем и чувствуем, что у нас сильная команда, едем в Германию, чтобы показать хороший футбол. Верю ли, что Словения может выйти в плей-офф? Конечно, верю. Если бы не верил, не стал бы футболистом. Самое главное наше качество – это атмосфера в команде, мы все очень хорошие друзья; на поле и в раздевалке», – приводит слова Дркушича Metaratings.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Словении выступит в группе C вместе с национальными командами Дании, Англии и Сербии. Свой стартовый матч на Евро-2024 словенцы проведут 16 июня, их соперниками станут датчане.