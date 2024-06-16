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Словения — Дания. Прямая трансляция
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Дркушич: если бы не верил в плей-офф Словении на Евро — не стал бы футболистом

Дркушич: если бы не верил в плей-офф Словении на Евро — не стал бы футболистом
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич ответил на вопрос о задачах словенцев на чемпионате Европы — 2024.

«Не знаю, какая задача будет, мы не хотим сами себе создавать давление. Знаем и чувствуем, что у нас сильная команда, едем в Германию, чтобы показать хороший футбол. Верю ли, что Словения может выйти в плей-офф? Конечно, верю. Если бы не верил, не стал бы футболистом. Самое главное наше качество – это атмосфера в команде, мы все очень хорошие друзья; на поле и в раздевалке», – приводит слова Дркушича Metaratings.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На чемпионате Европы — 2024 сборная Словении выступит в группе C вместе с национальными командами Дании, Англии и Сербии. Свой стартовый матч на Евро-2024 словенцы проведут 16 июня, их соперниками станут датчане.

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