Расписание матчей Евро-2024 на 16 июня

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Сегодня, 16 июня, состоится третий игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут сборные Польши и Нидерландов, а в вечернее время свои первые игры на турнире проведут команды группы «С» — Словения встретится с Данией, сербы сыграют с национальной командой Англии.

Расписание Евро-2024 на 16 июня:

Польша — Нидерланды. 16:00 мск.

Словения — Дания. 19:00 мск.

Сербия — Англия. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.