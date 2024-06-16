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Расписание матчей Евро-2024 на 16 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 16 июня
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Сегодня, 16 июня, состоится третий игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут сборные Польши и Нидерландов, а в вечернее время свои первые игры на турнире проведут команды группы «С» — Словения встретится с Данией, сербы сыграют с национальной командой Англии.

Расписание Евро-2024 на 16 июня:

Польша — Нидерланды. 16:00 мск.
Словения — Дания. 19:00 мск.
Сербия — Англия. 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
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