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Португалия станет главным разочарованием Евро, Роналду уже не тот — Йожеф Сабо

Португалия станет главным разочарованием Евро, Роналду уже не тот — Йожеф Сабо
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Бывший главный тренер национальной команды Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо не верит в успех сборной Португалии и её лидера Криштиану Роналду на Евро-2024. Специалист считает, что португальская команда может стать главным разочарованием турнира.

– Какая из сборных-фаворитов может стать главным разочарованием Евро-2024?
– Португалия. Почему? Потому что их лидер Криштиану Роналду уже не тот Роналду. Уехал из Европы, играет в чемпионате Саудовской Аравии, где уровень совсем другой. Там кучу звёзд шейхи накупили, но...» – приводит слова Сабо «Украинский футбол».

На Евро-2024 Португалия будет играть в квартете F, где соперниками Роналду и компании будут национальные команды Чехии, Турции и Грузии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
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