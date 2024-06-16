Словения — Дания: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словении и Дании.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.