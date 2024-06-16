Кьеза прокомментировал победу сборной Италии над Албанией

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза высказался о волевой победе своей национальной команды над сборной Албании (2:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Я очень доволен нашей игрой. Албания была очень жёстким соперником, у них было количество и качество. В будущем нам нужно заканчивать игру, как только у нас появляется такая возможность – в противном случае мы всегда подвергаемся риску, как это было в последние минуты», — приводит слова Кьезы пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии завершила победой со счётом 2:1 свой стартовый матч на Евро-2024 с национальной командой Албании. Пропустив на 23-й секунде самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, «Скуадра адзурра» вышла вперёд уже к 16-й минуте благодаря голам Алессандро Бастони и Николо Бареллы. За оставшиеся 75 минут матча соперники больше не смогли поразить чужие ворота.