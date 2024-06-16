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Кьеза прокомментировал победу сборной Италии над Албанией

Кьеза прокомментировал победу сборной Италии над Албанией
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза высказался о волевой победе своей национальной команды над сборной Албании (2:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

«Я очень доволен нашей игрой. Албания была очень жёстким соперником, у них было количество и качество. В будущем нам нужно заканчивать игру, как только у нас появляется такая возможность – в противном случае мы всегда подвергаемся риску, как это было в последние минуты», — приводит слова Кьезы пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии завершила победой со счётом 2:1 свой стартовый матч на Евро-2024 с национальной командой Албании. Пропустив на 23-й секунде самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, «Скуадра адзурра» вышла вперёд уже к 16-й минуте благодаря голам Алессандро Бастони и Николо Бареллы. За оставшиеся 75 минут матча соперники больше не смогли поразить чужие ворота.

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