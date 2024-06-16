Кевин Де Брёйне прокомментировал работу Доменико Тедеско в сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о совместной работе в национальной команде с возглавлявшим ранее московский «Спартак» главным тренером Доменико Тедеско.

«С [предыдущим тренером] Роберто Мартинесом мы творили невероятные вещи и достигли того, чего Бельгии прежде не удавалось. Так что на Тедеско оказывается большое давление. После чемпионата мира 2022 года ему пришлось строить совершенно новую команду с большим количеством молодёжи, так что всем пришлось подстраиваться под его философию игры.

Он очень открыт в плане общения. Думаю, на сегодняшний день он проделал действительно хорошую работу в контексте того, как развивалась отборочная кампания и как дела идут сейчас. Но в конечном итоге всё будет зависеть от того, как мы выступим на турнире», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

38-летний немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. На чемпионате Европы — 2024 бельгийцы сыграют в одной группе с национальными командами Румынии, Словакии и Украины.