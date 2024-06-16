Андрей Аршавин оценил игру Венгрии в матче со Швейцарией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру сборной Венгрии в матче с командой Швейцарии (1:3) на чемпионате Европы.

«Венгры мне напомнили шотландцев. Только те играли так всю игру, а эти первый тайм. Их много, но агрессии нет, хотя против них всегда неприятно играть. Футбол сейчас агрессивный. Вчера, например, Рой Кин критиковал Шотландию, назвав их плюшевыми мишками. Венгры плюшевыми не были, но действовали очень пассивно — давали время и пространство швейцарцам, не так плотно играли в обороне в первом тайме. Поэтому и счёт был 0:2. Во втором тайме венгры стали больше рисковать, а швейцарцы думали о том, чтобы не пропустить. Левый фланг удалось насытить игроками — оттуда три или четыре опасные подачи было. Он работал, а швейцарцы не успевали. В какой‑то момент даже показалось, что ничья будет», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

16 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 между сборными Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1. На 13-й минуте форвард Швейцарии Квадво Дуа открыл счёт в игре. Полузащитник Михел Эбишер на 45-й минуте удвоил преимущество своей сборной. На 66-й минуте нападающий венгров Барнабаш Варга смог сократить отставание от швейцарцев. На 90+3-й минуте полузащитник швейцарцев Брил Эмболо установил финальный счёт — 3:1.