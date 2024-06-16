Юпамекано: защитнику лучше лечь спать пораньше, если завтра ему играть против Мусиалы

Центральный защитник сборной Франции и «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано поделился мнением об атакующем полузащитнике немецкой национальной команды и мюнхенского клуба Джамале Мусиале.

«Мусиала — волшебник. Тебе действительно нужно лечь спать пораньше для того, чтобы у тебя была возможность защититься от него (смеётся). С ним ничего нельзя предугадать, он танцует с мячом. Джамал так легко и быстро разворачивается. Иногда на тренировках я намеренно отдаю ему сильные передачи, а ему удаётся развернуться одним касанием. Он производит на меня впечатление», — приводит слова Юпамекано L’Équipe.

Напомним, в минувшем сезоне Джамал принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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