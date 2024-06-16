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Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Сербия — Англия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сербия — Англия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Сербии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Сербии и Англии выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Словении и Дании.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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