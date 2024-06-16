Польша — Нидерланды: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 16 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Польши и Нидерландов.

Всего матчей между Польшей и Нидерландами: 19.

Побед Польши: 3.

Побед Нидерландов: 9.

Ничьих: 7.

Разница забитых голов — 28:19 в пользу Нидерландов.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира сборная Франции.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.