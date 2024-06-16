«Есть прогресс». Де Брёйне — о критике, связанной с отсутствием трофеев у сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отреагировал на критику в адрес бельгийской национальной команды, связанной с тем, что его поколение на текущий момент не выиграло ни одного крупного турнира.

«Все твердят, что в конечном итоге мы не побеждаем. Но я начал играть за сборную Бельгии, когда на стадион ходили по 5000 зрителей. С 2014 года мы наблюдаем рост посещаемости, заполненные трибуны, и все поддерживают нас, так что невероятно приятно наблюдать наш прогресс.

Было бы неплохо добиться со сборной большего, но это сложно, учитывая разницу между нами и командами из других стран. Я просто стараюсь выполнять свою работу как игрок — на благо всей команды. Если смогу сплотить других футболистов и научить их чему-то, будет здорово», — приводит слова Де Брёйне сайт УЕФА.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России сборная Бельгии заняла третье место.

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