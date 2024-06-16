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Рой Кин — о Тренте в полузащите сборной Англии: он будет разорван в клочья

Рой Кин — о Тренте в полузащите сборной Англии: он будет разорван в клочья
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Бывший футболист национальной команды Англии Рой Кин высказался о том, насколько подходит игроку команды Тренту Александер-Арнольду роль в полузащите.

«В сборной Англии есть несколько блестящих игроков; четыре или пять игроков, которые вошли бы в состав любой команды на этом турнире. Но всё дело в правильном балансе. У вас есть игроки, которые могут выходить на поле и выигрывать матчи, но проблема в том, чтобы защищаться от более сильных команд. Я думаю, у них всё будет хорошо в группе. Трент будет хорош в полузащите. Но против действительно топовых команд, я думаю, всё будет хуже. Думаю, что он будет разорван в клочья, если сыграет против одной из лучших команд в центре полузащиты. Не думаю, что он готов к этому», — приводит слова Кина интернет-издание ITV.

Первый матч на чемпионате Европы для сборной Англии с Сербией пройдёт сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.

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