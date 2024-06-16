Словения — Дания: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 16 июня 2024 года, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Словении и Дании.

Всего матчей между Словенией и Данией: 6.

Побед Словении: 0.

Побед Дании: 5.

Ничьих: 1.

Разница забитых голов — 14:3 в пользу Дании.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.