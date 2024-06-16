Стали известны имена игроков «Манчестер Юнайтед», которые точно не будут проданы летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» определило круг игроков, предложения о трансферах которых оно точно не будет рассматривать. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, к числу таких футболистов относятся вратарь Андре Онана, защитники Лисандро Мартинес и Диогу Дало, а также полузащитник Кобби Майну, нападающие Алехандро Гарначо и Расмус Хойлунд.

Подчёркивается, что «красные дьяволы» готовы рассмотреть предложение даже по капитану команды Бруну Фернандешу, в услугах которого заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Однако с большей вероятностью манкунианцы пролонгируют трудовое соглашение с 29-летним футболистом.

Также новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф намерен ограничить влияние главного тренера команды Эрика тен Хага на трансферную политику клуба.