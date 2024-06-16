Семшов: Испания даже после победы над Хорватией не фаворит Евро

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что не считает сборную Испании фаворитом Евро-2024.

«Для меня фаворит номер один — Германия, сборная Франции — номер два. Считаю, что кто‑то из них выиграет титул. Испания даже после победы над Хорватией для меня не фаворит. Опять же слабая игра Хорватии на фоне Испании. Если Испания попадёт под более сильную сборную, где нужно будет не только владеть мячом, но и отбирать, то у них могут быть проблемы. У Испании есть молодые футболисты, которые ещё психологически неустойчивы: могут сыграть, а могут не сыграть. Это не та сборная, которая была в 2008, 2010 и 2012 годах. Сейчас накладывается поколение на поколение и всё время составы меняются. Это небольшой минус Испании», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0. На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.