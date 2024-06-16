Сербия — Англия: статистика личных встреч, история противостояний

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Сербии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Сербии и Англии.

Всего матчей между Сербией и Англией: 1.

Побед Сербии: 0.

Побед Англии: 1.

Ничьих: 0.

Разница забитых голов — 2:1 в пользу Англии.

Единственный раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Сербии и Англии выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Словении и Дании.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: