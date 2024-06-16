Гарри Кейн: меня стали больше уважать. Такое происходит, когда играешь в «Баварии»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, насколько он как футболист сейчас отличается от себя образца чемпионата мира 2022 года.

«Вероятно, меня стали больше уважать в качестве одного из лучших нападающих в мире. Это [уважение] приходит к тебе, когда ты играешь в таком клубе, как мюнхенская «Бавария», и проводишь отличный сезон. Похожее происходит в мадридском «Реале», «Барселоне» и во всех топ-клубах. С этой точки зрения, возможно, теперь у меня другая аура», — приводит слова Кейна The Sun.

Напомним, английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 12 результативными передачами.

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