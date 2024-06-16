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Молодой талант из «Бенфики» может перейти в «ПСЖ» — Фабрицио Романо

Молодой талант из «Бенфики» может перейти в «ПСЖ» — Фабрицио Романо
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19-летний полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии Жоау Невеш может перейти в «ПСЖ», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, парижский клуб проявляет предметный интерес к игроку. Сообщается, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» также следили за ним несколько месяцев. «Бенфика» требует за трансфер молодого португальца € 120 млн.

Напомним, Невеш является воспитанником академии «Бенфики». За взрослую команду португальского клуба он выступает с 2023 года.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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