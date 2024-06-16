ФК «Ахмат» опубликовал поздравление с мусульманским праздником Курбан-байрам

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Футбольный клуб «Ахмат» поздравил мусульман с национальным праздником Курбан-байрам.

«Сердечно поздравляем Вас с наступлением священного праздника Курбан-байрам! Это одно из самых значимых событий в мусульманском мире.

Праздник Ид аль-Адха несёт в себе высокие духовные и нравственные ценности ислама. Он олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости. Укрепляет нашу веру, вселяет в сердца людей радость и надежду, объединяет нас в стремлении помочь друг другу.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, «Ахмат» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков. Клуб из Грозного занял 10-е место в турнирной таблице.