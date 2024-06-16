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Невилл объяснил, какой аспект игры может помешать сборной Англии выиграть Евро-2024

Невилл объяснил, какой аспект игры может помешать сборной Англии выиграть Евро-2024
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Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл высказался о качестве защитников в составе команды.

«Когда вы думаете о том, чтобы выиграть турнир, если только этот турнир не обещает чего-то неожиданного, вам нужно быть сильными в обороне, чтобы пройти весь путь до конца. Это вызывает огромное беспокойство у всех, кого я слышал вчера вечером. Рой [Кин] и Иэн [Райт] говорили об этом, все говорили об обороне Англии. И в данный момент я изо всех сил пытаюсь представить, как мы справимся на турнире с этой четвёркой защитников, если только Гарет [Саутгейт] каким-то образом не найдёт способ компенсировать это, если только они не будут показывать себя на полную в каждой игре. Я изо всех сил пытаюсь понять, как это произойдёт», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Первый матч на чемпионате Европы для сборной Англии с Сербией пройдёт сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.

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