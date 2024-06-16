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Источник: «Краснодар» отцепил от команды Волкова, который требовал отпустить его в «Зенит»

Источник: «Краснодар» отцепил от команды Волкова, который требовал отпустить его в «Зенит»
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Защитник Сергей Волков не приехал на первый сбор «Краснодара». Его трансфер в «Зенит» может и не состояться. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, несколько дней назад игрок пришёл к руководству «Краснодара» и потребовал отпустить его в «Зенит». При этом руководство южан сообщило Волкову, что петербуржцы не горят желанием его покупать. Сергей, в свою очередь, сказал, что больше не хочет играть за «быков». Отмечается, что после этого «Краснодар» отцепил футболиста от команды и теперь не намерен его удерживать.

Напомним, ранее появилась информация, что Волков может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга контактировал со стороной футболиста, однако официального предложения в «Краснодар» по защитнику пока не поступало. Сергею Волкову 21 год, он является воспитанником системы краснодарского клуба. За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Действующий контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,50 млн.

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