Видеообзор разгромной победы сборной Испании над Хорватией в матче 1-го тура Евро-2024

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0.
Ниже можно ознакомиться с видеообзором этого матча.
Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.
В группе с Испанией и Хорватией также находятся сборные Италии и Албании.
Евро-2024: итоговый список команд: