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Испания — Хорватия: счёт 3:0, обзор матча ЕВРО-2024, видео, голы

Видеообзор разгромной победы сборной Испании над Хорватией в матче 1-го тура Евро-2024
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Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

Ниже можно ознакомиться с видеообзором этого матча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.

В группе с Испанией и Хорватией также находятся сборные Италии и Албании.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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