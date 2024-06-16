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Видео самого быстрого гола в истории Евро в исполнении игрока сборной Албании Байрами

Видео самого быстрого гола в истории Евро в исполнении игрока сборной Албании Байрами
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Вчера, 15 июня, полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы в матче с Италией в 1-м туре континентального первенства.

Ниже можно ознакомиться с видео рекордного забитого мяча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Футболист отметился забитым мячом уже на 23-й секунде. Прежний рекорд принадлежал экс-игроку сборной России Дмитрию Кириченко, который забил на 68-й секунде в матче с Грецией на чемпионате Европы в 2004 году.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Италии и Албании, в группе B находятся Испания и Хорватия. В очном матче этих команд победу одержали испанцы со счётом 3:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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