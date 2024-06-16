«Бавария» объявила о продлении контракта с Павловичем до 2029 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с 20-летним опорным полузащитником Александаром Павловичем до 2029 года.

Фото: ФК «Бавария»

Напомним, немецкий полузащитник выступает за взрослую команду «Баварии» с 2023 года.

В минувшем сезоне Павлович принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

3 июня 2024 года Павлович дебютировал в составе сборной Германии. Полузащитник принял участие в товарищеском матче с Украиной, который завершился со счётом 0:0.

Материалы по теме «Бавария» продлит контракты со Станишичем и Павловичем до 2029 года — Плеттенберг

Евро-2024: итоговый список команд: