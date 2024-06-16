Александар Павлович прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александар Павлович высказался о продлении контракта с немецким клубом.

«К сожалению, тонзиллит лишил меня возможности сыграть в домашнем чемпионате Европы, что очень разочаровывает, но я очень рад продлить свой контракт с «Баварией» до 2029 года. Это показывает, что клуб доверяет мне, и я рад оправдать это доверие.

«Бавария» — мой дом. Я горжусь, счастлив и благодарен. Хочу выигрывать трофеи вместе с командой и продолжать своё личное развитие», – приводит слова Павловича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сегодня, 16 июня, «Бавария» объявила о продлении контракта с 20-летним опорным полузащитником Александаром Павловичем до 2029 года.

Напомним, в минувшем сезоне Павлович принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.