Видеообзор победы сборной Италии над Албанией в матче 1-го тура Евро-2024

Закончился матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

Ниже можно ознакомиться с видеообзором этого матча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Сборная Албании забила быстрый гол: на первой минуте матча отличился полузащитник сборной Албании Недим Байрами. На 11-й минуте сравнял счёт защитник сборной Италии Алессандро Бастони с передачи полузащитника Лоренцо Пеллегрини. На 16-й минуте дальним ударом полузащитник Николо Барелла вывел сборную Италии вперёд — 2:1.