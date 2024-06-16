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Дмитрий Черышев: сейчас начнётся обновление Хорватии, которую боялся почти весь мир

Дмитрий Черышев: сейчас начнётся обновление Хорватии, которую боялся почти весь мир
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Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о качестве игре национальной команды Хорватии в матче с Испанией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии. Испания одержала победу со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Хорватия не выглядела беззубой — просто у них нет наконечника. Всё, что касается работы с мячом и позиционной атаки, хорваты хорошо продемонстрировали. Но самое главное — они играли без ворот. Хорватии не хватало футболиста, который может исполнить и забить гол. Не хватало игрока по типу Лукаку.

Сборная Испании грамотно выстроила свою работу. Сейчас у Испании идёт обновление состава — много молодых, перспективных и быстрых ребят. А сборная Хорватии пока не перестроилась на тот лад. Думаю, сейчас начнётся обновление той Хорватии, которую боялся почти весь мир», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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