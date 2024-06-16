Дмитрий Черышев: сейчас начнётся обновление Хорватии, которую боялся почти весь мир

Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о качестве игре национальной команды Хорватии в матче с Испанией в 1-м туре чемпионата Европы в Германии. Испания одержала победу со счётом 3:0.

«Хорватия не выглядела беззубой — просто у них нет наконечника. Всё, что касается работы с мячом и позиционной атаки, хорваты хорошо продемонстрировали. Но самое главное — они играли без ворот. Хорватии не хватало футболиста, который может исполнить и забить гол. Не хватало игрока по типу Лукаку.

Сборная Испании грамотно выстроила свою работу. Сейчас у Испании идёт обновление состава — много молодых, перспективных и быстрых ребят. А сборная Хорватии пока не перестроилась на тот лад. Думаю, сейчас начнётся обновление той Хорватии, которую боялся почти весь мир», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.