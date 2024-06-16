У тен Хага появилось новое условие, на котором он готов продлить контракт с «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет готов пролонгировать трудовое соглашение с английским клубом при условии, если его влияние на трансферную политику «красных дьяволов» не будет ограничено. Об этом сообщает Mirror.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф намерен ограничить влияние нидерландского специалиста на трансферы клуба. Босс «красных дьяволов» считает, что тен Хагу следует сосредоточиться в большей степени на тренерской деятельности.

Напомним, несколько дней назад английское издание The Sun сообщило, что тен Хаг уже выдвинул два условия «Манчестер Юнайтед», на которых он продлит контракт с клубом. Тренер хотел, чтобы вингер «красных дьяволов» Джейдон Санчо, с которым у него был конфликт в начале минувшего сезона, не возвращался в команду. Также тен Хаг требовал, чтобы клуб продлил контракт с тренером нападающих «красных дьяволов» Бенни Маккарти.

Действующий контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Сообщалось, что клуб хочет пролонгировать трудовое соглашение со специалистом до 2027 года.

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