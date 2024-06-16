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Черышев: Модрич хорошо выполнил работу в игре с Испанией, но возраст даёт о себе знать

Черышев: Модрич хорошо выполнил работу в игре с Испанией, но возраст даёт о себе знать
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Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал игру полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Испанией (0:3).

«В случае с Модричем предлагаю взять самое простое. Кто это? Это игрок мадридского «Реала» — практически лучшего клуба мира. Играть в «Реале» и сборной — это две разные вещи. Модрич хорошо выполнил свою работу, грамотно организовывал атаки.

Но возраст даёт о себе знать. Когда против тебя играют молодые, быстрые, техничные, наглые и уверенные в себе ребята, то ему становится немного тяжеловато. Я не говорю, что Модрич старый. Просто у него большая нагрузка по ходу сезона. Мне кажется, он немного подустал», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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