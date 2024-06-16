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Вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана Ятимов стал игроком «Ростова»

Вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана Ятимов стал игроком «Ростова»
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Вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

25-летний голкипер является воспитанником нижегородской «Волги». В «Истиклоле» он стал шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В клубе он провёл 92 матча, из которых 39 «сухих». В активе голкипера 44 матча в составе сборной Таджикистана, 17 из которых ему удалось провести без пропущенных мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 43 очка после 30 матчей и закончил на седьмом месте.

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