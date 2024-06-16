Спортдир «Баварии» — о продлении Павловича: он должен стать одним из лиц будущего команды

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о продлении контракта с полузащитником команды Александаром Павловичем.

«Александар Павлович — это тот игрок, которого мы хотим видеть, и тот футболист, которого хотят болельщики «Баварии»: уроженец Мюнхена, который с юных лет в клубе прошёл путь до основной команды.

Он — образец для подражания. Он заявил о себе на самом высоком уровне. Такие игроки представляют собой личность «Баварии» и являются ярким примером развития молодёжи. Алекс должен стать одним из лиц будущего нашей команды», – приводит слова Эберли пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее стало известно о том, что мюнхенская команда продлила соглашение с Павловичем до лета 2029 года.