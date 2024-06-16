Сербия — Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

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Сегодня, 16 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Сербии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Матч начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ».

Национальные команды Сербии и Англии выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Словении и Дании, которые начнут свой очный матч сегодня в 19:00 мск.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.