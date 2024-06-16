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Газзаев: Спаллетти оставил большое впечатление — он стал чемпионом в России и Италии

Газзаев: Спаллетти оставил большое впечатление — он стал чемпионом в России и Италии
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался в адрес Лучано Спаллетти, который сейчас возглавляет сборную Италии. Отметим, что с 2009 по 2014 год Спаллетти тренировал «Зенит».

«Самое большое впечатление отставил Спаллетти. Он не только в России, но и в Италии стал чемпионом. Лучано не случайно является главным тренером Италии. Своё предпочтение отдаю ему. Будем надеяться, что Италия покажет хорошие результаты. В тот раз они стали чемпионами Европы. Думаю, что они способны и в этот раз побороться», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

15 мая закончился матч 1-го тура группового этапа в квартете B Евро-2024 между сборными Италии и Албании. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1. Таким образом, главный тренер национальной команды Италии Лучано Спаллетти в возрасте 65 лет и 100 дней стал самым возрастным итальянским коучем в истории чемпионатов Европы.

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