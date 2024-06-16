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Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от Евро-2024

Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от Евро-2024
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от чемпионата Европы в Германии.

«Болеть на Евро за кого-то сложно. Постараюсь посмотреть как можно больше матчей. Интересны топ-сборные: Испания, Франция, Италия, Германия. Наверное, все игры посмотреть не выйдет, но постараюсь побольше. Как таковых ожиданий нет», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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