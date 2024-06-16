Черышев: среди экс-тренеров РПЛ на Евро наибольшая симпатия у меня к Спаллетти

Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев ответил на вопрос, кто ему наиболее симпатичен среди бывших тренеров РПЛ, руководящих национальными командами на Евро-2024.

«Среди экс-тренеров РПЛ на Евро наибольшая симпатия у меня к Спаллетти. Сборная Швейцарии показала хорошую игру в первом матче и уверено победила. Думаю, больше всего шансов у Спаллетти. Но у команды Якина есть своеобразность. Что касается Тедеско, то в сборной Бельгии я немного разочаровался», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ране возглавлял «Зенит». Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин с 2014 по 2015 год тренировал «Спартак». Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: