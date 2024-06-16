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Кейн: нет причин, по которым я не могу стать лучшим бомбардиром Евро-2024

Кейн: нет причин, по которым я не могу стать лучшим бомбардиром Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своей игровой форме накануне дебютного матча «трёх львов» на чемпионате Европы — 2024, где они в 1-м туре группового этапа сыграют с Сербией. Встреча состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю, на что способен. Я знаю, что делал год за годом. Нет причин, по которым я не могу стать лучшим бомбардиром этого турнира

Забивать голы — значит, помогать команде. Эта уверенность всё ещё присутствует [во мне]. Я на пике своей формы. И не только физической. Это также мой психологический пик, особенно с точки зрения понимания игры, тактики и пространства для манёвра», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, 30-летний нападающий принял участие в 91 матче за сборную Англии во всех турнирах, в которых он забил 63 гола.

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