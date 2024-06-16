Сесар Навас: сборная Испании способна выиграть чемпионат Европы

Бывший испанский центральный защитник «Рубина» Сесар Навас высказался о силе нынешней сборной Испании, участвующей на чемпионате Европы — 2024.

«Да, я считаю, что сборная Испании способна выиграть чемпионат Европы, хотя есть и другие команды, такие как Германия, Франция, Англия. У них тоже отличный состав и много возможностей для победы. Я думаю, что уровень лучших команд примерно одинаков. Небольшие детали будут иметь значение при определении окончательного победителя. Но да, я думаю, что Испания входит в группу фаворитов», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 15 июня, сборная Испания в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 разгромила Хорватию со счётом 3:0.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: