Словения — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00

Сегодня, 16 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Национальные команды Сербии и Англии выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Словении и Дании, которые начнут играть сегодня в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.