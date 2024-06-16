Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Словения — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00

Словения — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 16 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Сербии и Англии выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Словении и Дании, которые начнут играть сегодня в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Эриксен высказался о попадании на Евро-2024 после сердечного приступа в 2021 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android